الأمير ويليام وكيت ميدلتون بين صفوف جماهير الرجبي لأول مرة منذ سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - بعد مشاركتها أفراد العائلة المالكة في الاحتفال بيوم الكومنولث الأسبوع الماضي، ظهرت كيت ميدلتون مجدداً رفقة زوجها الأمير ويليام في حدثٍ رياضي يُعَدُّ الأول لهما منذ سنوات، حيث انضما لصفوف الجماهير ليشاهدا مباراة الأمم الستة بين ويلز وإنجلترا، وهي مباراة الرجبي الأولى لهما منذ سنوات.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون في مباراة الرجبي

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ظهر أمير وأميرة ويلز في ملعب برينسيباليتي، بكارديف، ويلز، لحضور مباراة الرجبي؛ ما يمثل أهمية شخصية للزوجين، فالأمير ويليام يدعم فريق ويلز بصفته راعياً له، أما كيت ميدلتون فتدعم فريق إنجلترا بصفتها راعيةً للفريق.

وقبل بدء المباراة، التقى الزوجان اللاعبين المصابين الذين تدعمهم مؤسسة ويلز الخيرية للرجبي، التي يرعاها ويليام أيضاً، حيث تمت دعوتهم لحضور كل مباراة لفريق ويلز على أرضه، تماماً كما حدث في بطولة الأمم الستة.

وقد شهد شهر فبراير من عام 2022 المرة الأخيرة التي يحضر أمير وأميرة ويلز الحدث الرياضي، واصطحبا في ذلك العام ابنهما الأمير جورج في المباراة التي كانت بين ويلز وإنجلترا في بطولة الأمم الستة.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير ويليام تولى منصب راعي اتحاد الرجبي الويلزي منذ عام 2016، في حين تولت كيت رعاية اتحاد كرة القدم الرجبي ودوري كرة القدم الرجبي الإنجليزي في فبراير 2022 بدل الأمير هاري.

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كيت ميدلتون تنضم لاحتفالات يوم الكومنولث

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انضمت كيت ميدلتون لباقي أفراد العائلة المالكة بدير وستمنستر في لندن لحضور خدمة الاحتفال بيوم الكومنولث. وارتدت أميرة ويلز فستاناً أحمر من تصميم كاثرين ووكر، مع فيونكة وقبعة متطابقة من تصميم جينا فوستر، وتزينت بقلادة لؤلؤ للملكة إليزابيث وأقراط اللؤلؤ المتدلية من تصميم كولينجوود للأميرة ديانا.

وكانت قد غابت الأميرة كيت عن خدمة الكنيسة العام الماضي في 11 من مارس 2024، وذلك بسبب مرضها بالسرطان، وخضوعها للعلاج الكيميائي، حيث ظهرت في 22 مارس في رسالة فيديو، وأعلنت للجمهور خبر مرضها، ثم ابتعدت كيت عن الأضواء معظم العام لإعطاء الأولوية لصحتها.

وفي سبتمبر، أعلنت كيت أنها أكملت العلاج الكيميائي، وبدأت في يناير العودة تدريجياً إلى العمل الملكي بكامل قوتها، حيث قامت بالعديد من الارتباطات والنزهات الفردية مع الأمير ويليام منذ بداية العام.

وقالت أميرة ويلز في يناير عن استقرار مرضها: "أنا الآن في حالة هدوء وما زلت أركز على التعافي. وكما يعرف أي شخص عانى من تشخيص السرطان، فإن الأمر يستغرق وقتاً للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. ومع ذلك، أتطلع إلى عام قادم. شكراً على دعمكم المستمر".

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