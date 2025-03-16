مايا رعيدي ترقص وتتمايل بطريقة حماسية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو جديدة لها.

وأطهرت مايا من خلال منشورها، حبها للورود، إذ ظهرت وهي تحمل باقات ورود متنوعة ومختلفة الألوان.

وفي مقطع فيديو أحدث تفاعلا واسعا، ظهرت مايا وهي تحمل باقة ورود بيضاء، قبل أن تضع جانبا وتبدأ ببالرقص والتمايل بطريقة حماسية أثارت إعجاب المتابعين.

وأرفقت مايا المنشور بتعليق كتبت فيه: "للزهور معانٍ مختلفة لدى مختلف الناس - الميموزا ترمز إلى المرأة القوية، وورود الجوري تعبر عن "أحبك"، "أفتقدك"، "أنا آسف"... والزهور المجففة المتدلية من السقف؟ إنها تجعل الزمن يبدو معلقًا، كما لو كنتَ أبديًا".

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