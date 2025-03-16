شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء نبيل يكتب: صوتا على الحجار ومحمد الحلو صنعا نوستالجيا التترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان هو ليس موسم صيام وعبادة ومشاهدة مسلسلات فقط، ولكنه أيضًا موسم الذكريات التي تتجدد كل عام، فعندما يهل هلال الشهر الكريم نستعيد طفولتنا وذكرياتنا الجميلة التي جمعتنا بالأحباب، وللمسلسلات والأعمال الترفيهية في هذا الشهر ذكريات جميلة تشعرك بالرجوع للزمن مرة أخرى، لا سيما أن تترات هذه الأعمال بصوت مطربيها كانت ولا زالت محفورة في ذاكرتنا أبرزها صوتي على الحجار ومحمد الحلو اللذان قدما مجموعة من أجمل وأشهر التترات التي تشعرك بمجرد سماعها بالدفء والحنين إلى الماضي.

يعد الفنان علي الحجار أحد أبرز الأصوات التي تميزت في غناء تترات المسلسلات الرمضانية، حيث امتزج صوته العذب بكلمات الشعراء العظام وألحان كبار الملحنين ليقدّم لنا أعمالًا لا تُنسى، ومن أشهر تترات المسلسلات التي قدّمها، تتر مسلسل المال والبنون، "مين فينا مش محتاج" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، حيث عبر بصوته العاطفي عن صراع القيم والمبادئ، وتتر مسلسل "ذئاب الجبل" – الذي حمل طابعًا صعيديًا أصيلًا، وعكس صوته القوي روح التحدي والصراع، وغيرها من أغاني التترات.

أما بالنسبة للفنان محمد الحلو، فقد كان لصوته القوي وإحساسه العميق دور بارز في إضفاء لمسة درامية خاصة على المسلسلات التي شارك في غناء تتراتها، ومن أبرز أعماله، "ليالي الحلمية" واتلى تعد أكثر التترات شهرة، حيث حمل صوت الحلو معاني الشجن والحنين إلى الماضي، بألحان الموسيقار ميشيل المصري وكلمات سيد حجاب، وتتر مسلسل زيزينيا الذي جسد أجواء الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشرين، وعكس صوت الحلو روح الزمن الجميل، وغيرها من أغنيات تتراته الجميلة.

بقاء هذه التترات في ذاكرة الجمهور لم يكن من فراغ فكان له عدة عوامل، أولها هي قوة الكلمات التي تحمل الكثير من المعاني والتي اعتمدت وقتها على شعراء كبار أمثال عبد الرحمن الأبنودى وسيد حجاب، والامر الثاني هي عبقرية الحن، فكان صناع هذه الأعمال من عباقرة الألحان في مصر أمثال عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن والذى جعلها تحمل طابعاً متميزاً، أما العامل الثالث فكان للأداء الصوتي، فعندما تمتزج خامة صوت على الحجار أو محمد الحلو بهذه الكلمات والألحان تستطيع أن تقتحم قلبك وعقلك وتظل بداخلها لمدة الحياة.

لا تزال أصوات علي الحجار ومحمد الحلو تتردد في أذهاننا كلما بدأ شهر رمضان الكريم، لتعيد إلينا لحظات دافئة من الماضي، وتجعلنا نعيش من جديد أجواء المسلسلات التي شكلت جزءًا من وجداننا، ورغم تغير الزمن، تبقى هذه التترات خالدة، تذكرنا بأن الفن الحقيقي لا يموت، بل يعيش في ذاكرة الأجيال.

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