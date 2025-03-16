شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكي مساء اليوم الأحد ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON وON دراما.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي يعرض حصريًا على قناة ON بدءً من يوم الأحد المقبل، الساعة 7.15 مساء ويعاد الساعة 11.30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه كذلك على قناة ON دراما.

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

قصة مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي تدور قصته في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

وقرر النجم أحمد مكى خلع عباءة شخصية الكبير أوي في موسم دراما رمضان 2025، حيث وضع حداً للمسلسل بعد 8 مواسم استطاع فيها تحقيق نجاحات كبيرة جعلت العمل وشخصياته الكبير وجوني وحزئلوم من أساسيات شهر رمضان كل عام، ولكن مكي قرر الاكتفاء بما تم تقديمه على مدار 8 أجزاء والدخول في منطقة درامية جديدة في رمضان 2025.

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