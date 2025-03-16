شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 15 والأخيرة: شواهى تحارب أهل مصر وجودر ينتصر عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2، الحلقة 15 والأخيرة، محاربة شواهي مستخدمة الكنوز الأربعة لأهل مصر، فيما انتصر عليها جودر، بعدما قال لها لغزا، وعندما ردت عليه ذكرت كلمة انسان والتي كانت سبب في فنائها، بعدما اتفقت مع سيد الظلام على عدم نطق كلمة العدم.

وكانت الأحداث قد شهدت قيام شواهي بقتل شقيقها شميعة "مجدي فكري" بعدما قتل شقيقه أشمع "عابد عناني"، وذلك طمعا في تقسم الكنوز الأربعة عليه هو وشقيقته شواهي فقط، فيما سيطرت شواهي على الكنوز الأربعة وأحرقت مملكة الغطريفي بعدما تحالف شواهي "نور" مع سيد الظلام، حيث باعت له روحها لتخلد في الأرض وتبقى جميلة، فيما قامت شواهي "نور" بقتل الشيخ عبد الله "عبد العزيز مخيون"، وسرقة كتاب فك الرموز.

وانتهت الحلقة نهاية سعيدة حيث رزق شهريار بطفل ذكر، واسماه "جودر" على اسم بطل الحدوتة.

عرض مسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.



















































قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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