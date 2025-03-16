شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 15 والأخيرة: شميعة يقتل شقيقه أشمع طمعا فى الكنوز والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2، الحلقة 15 و الأخيرة، قيام شميعة "مجدي فكري" بقتل شقيقه أشمع "عابد عناني"، وذلك طمعا في تقسم الكنوز الأربعة عليه هو وشقيقته شواهي فقط.

وشهدت الاحداث تحالف شواهي "نور" مع سيد الظلام، حيث باعت له روحها لتخلد في الأرض وتبقى جميلة، فيما قامت شواهي "نور" بقتل الشيخ عبد الله "عبد العزيز مخيون"، وسرقة كتاب فك الرموز.



وشهدت أحداث مسلسل جودر 2 زيارة "جوهرة" تارا عماد لجودر "ياسر جلال" وذلك بعدما قتلت شواهي "نور" والدها الشيخ عبد الأحد، "احمد بدير"، فيما قبض الشمعيين داهش، بعدما ذهب لإنقاذ الشيخ عبد الأحد وهو متجسد في شكل سلحفاه.

عرض مسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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