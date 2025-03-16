شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة إحسان الترك تتلقى عزاءه الإثنين فى مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى عائلة الفنان الراحل إحسان الترك، عزاءه الإثنين المقبل في صالة مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين شارع البحر الأعظم بجوار النقابة وبجانب سيراميك محجوب بعد صلاة العشاء.

قالت زوجة الفنان إحسان الترك في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تم تشييع جثمان الراحل من المنيل، ودفنه في مقابر المرج حتى الآن لم يتم تحديد موعد العزاء.

وتوفي اليوم الفنان القدير إحسان الترك، بعد معاناته الفترة الماضية من المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، حسب ما أعلنت زوجته.

وكان الفنان إحسان الترك قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "لا صحة عما تم تداوله عن خضوعي لعملية بتر في قدمى، والحمد لله النفسية مستقرة، وما زلت في المستشفى، حيث أعاني من آلام في شرايين بقدمي، وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وأرجو من الجميع الدعاء لى".