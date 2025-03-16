شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة الأخيرة.. ريهام حجاج تصل إلى من يقف وراء حساب أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الدكتور أدهم "نبيل عيسى" خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، من هشام "تامر هاشم" الحضور إلى الجامعة لتحديد مكان أثينا عبر شبكة VPN الافتراضية.

وتوصلت نادين إلى من يقف وراء حساب أثينا الغامض، وذهب كل من يوسف "أحمد مجدى" وأدهم "نبيل عيسى" و هشام "تامر هاشم" إلى المستشفى التى يجلس فيها سليمان "يوسف عثمان"، وأن هو الذى يقف وراء حساب أثينا الغامض و تم برمجته بالذكاء الاصطناعى وكان يتكلم على هيئة صديقه محمود العشرى واتهمته نادين بالجنون.

كما أجرى يوسف "أحمد مجدى" اتصالا هاتفيا بصلاح يزن، طالبه خلاله بإطلاق سراح كوكا التونسية، التي اختطفها رجاله بعد علمه بقيامها بتسريب معلومات خاصة به إلى يوسف، وأكد يوسف أنه يمتلك العديد من الملفات التى تخصه ومنها تحويلاته المالية لإيمان السعداوى والتحويلات المالية للمصحة النفسية في سويسرا التي يتم فيها معالجة زوجته، وقام نجله مروان "على السبع" بتهديده بالقتل لما فعل فيه وفى والدته.

شهدت أحداث الأخيرة من مسلسل أثينا، مطالبة يوسف لصلاح يزن بسرعة إطلاق سراح كوكا التونسية مقابل تسليمه العديد من الملفات، فهل يستطيع الإيقاع به وتسليمه لرجال الشرطة؟

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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