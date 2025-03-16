شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل لام شمسية الحلقة 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 1، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة



يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية



يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية



مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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