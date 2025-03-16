شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة الأخيرة.. عودة نادين ليوسف وحملها وشقيقتها تفوق من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا الذى يُعرض على قناة الحياة، إلى طليقها يوسف "أحمد مجدى" مرة أخرى، وظهرت فى لايف جديد تتحدث فيه وهى كلها أمل وسعادة وأن الكل يحتاج إلى فرصة ثانية، كما أنها حامل، وفاقت شقيقتها مى "جنا الأشقر" من الغيبوبة.

وظهر أدهم بجواره زينة وهى فى قمة سعادته لإدارة الجامعة، وعاد هشام لتدريس فى الجامعة وسط تجاوب وسعادة الطلاب معه.

وتوصلت نادين إلى من يقف وراء حساب أثينا الغامض، وذهب كل من يوسف "أحمد مجدى" وأدهم "نبيل عيسى" وهشام "تامر هاشم" إلى المستشفى التى يجلس فيها سليمان "يوسف عثمان"، وأن هو الذى يقف وراء حساب أثينا الغامض، وتمت برمجته بالذكاء الاصطناعى، وكان يتكلم على هيئة صديقه محمود العشرى واتهمته نادين بالجنون.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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