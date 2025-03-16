شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال ضيف شرف مسلسل وتقابل حبيب مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم إسلام جمال كضيف شرف في مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجم ياسمين عبد العزيز، والذى يُعرض حاليا على قناة on، من إخراج محمد الخبيرى، حيث صور إسلام مشاهده المقرر أن تُعرض في الحلقات المقبلة، حيث تعاون إسلام وياسمين من قبل في مسلسل ونحب تانى ليه عام 2020.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك فى صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل فى معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



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