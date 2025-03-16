شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: مفيش منافسة بين دنيا وإيمى وكل واحدة نفسها مسلسل التانية ينجح أكتر والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم حسن الرداد لـ"الخليج 365" عن شكل المنافسة بين إيمي وشقيقتها دنيا، خاصة أن كل منهما ينافسان في الموسم الرمضاني الحالي، "عودة إيمي سمير غانم للعمل عودة قوية وغيابها عن السوق لم يملؤه أحد لأن لها مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الجمهور وكانوا يطالبونها بالعودة من جديد، وهي فنانة لها وهج خاص".

وأضاف حسن الرداد: "عندما عادت إيمي سمير غانم، ظهرت وكأنها لم تغب، ولديها مخزون كبير من الشخصيات الكوميدية وقادرة على جعل الجمهور يضحك، ولا يوجد أي تنافس بين إيمي ودنيا فهما شقيقتان تحبان بعضهما للغاية، وكل منهما تتمنى للأخرى نجاح مسلسلها أكثر من نجاحها الشخصي، فهما نجمتان كبيرتان، ولدى الجمهور ثقة كبيرة فيهما سواء الأطفال أو الكبار".

قصة مسلسل عقبال عندكوا



تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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