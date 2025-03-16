شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة رنا رئيس بعقد قرانها على خطيبها الأول يسرى علي، في جو عائلي، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وشهد الحفل حضور داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء إسلام سعد.



عقد قران الفنانة رنا رئيس على يسرى علي



عقد قران الفنانة رنا رئيس



عقد قران رنا رئيس



رنا رئيس وعريسها



رنا رئيس

وفى سياق منفصل، تحدثت مؤخرا الفنانة رنا رئيس، عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.

وأضافت رنا رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر عبر قناتي "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، أن كل مرة كنت تشارك فيها حالة حلوة، كان بيحصل حاجة بعدها.. قائلة: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية"، كاشفةً عن تجربة شخصية جعلتها مقتنعة تمامًا بوجود الحسد، حيث تحدثت لأول مرة عن خطبتها السابقة.