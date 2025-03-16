شكرا لقرائتكم خبر عن دياب بعد نجاح مسلسل قلبي ومفتاحه: يا رب أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم دياب بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه، وكتب على فيس بوك مع انتهاء حلقات مسلسل (قلبى ومفتاحه): "مع السلامة يا أسعد عبد رب النبى شكراً لكل أخت وأخ كتبولى كلام حلو يسعدنى ويحسسنى بقيمة اللى بعمله ممتن جداً لكل كلمة إشادة، وتشجيع فرقت معايا جداً وأسعدتنى يا رب دايماً أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم ربنا يديم محبتكم".

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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