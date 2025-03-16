شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 15.. حبس آسر ياسين 4 أيام وطلب دياب للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الـ 15 والأخيرة التحقيق مع محمد (آسر ياسين) بعد القبض عليه في قضية قتل بيجو، ليحكي للضابط كل شىء يعرفه، عن تجارة أسعد (دياب) للعملة، وتهديده له بعد معرفته بالزواج من طليقته ميار (مي عز الدين).

وحكى محمد أيضا في التحقيق أن أسعد ورجاله قاموا بتلفيق تهمة المخدرات إليه من قبل، من خلال بكار الذي وضعها له في شنطة العربية أيضا، وأثبتت كاميرات المراقبة ذلك، ليقرر المحقق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب أسعد ورجاله للتحقيق.

وكانت الحلقة الأخيرة قد شهدت وصول أسعد (دياب) إلى مكان تواجد ميار (مي عز الدين) وابنها علي، وقيامه بإخبارها أنه يمتلك فيديو لها وهي برفقة محمد (اسر ياسين) أثناء بقائهما في الفندق، ويهددها بشكل غير مباشر بنشر تلك الفيديوهات وفضحها، خاصة أن الناس لا يعرفون بزواجهما.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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