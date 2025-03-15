إسم "فين ديزل" ليس حقيقي و هذه هي القصة وراءه

ميرنا وليد - بيروت - في حين يعتقد الكثيرون أن هذا هو إسمه الحقيقي، ولد الممثل النجم العالمي فين ديزل باسم مارك سنكلير، في تطور لم يكن ليحدث إلا في بدايات عالم هوليوود.



اعتمد فين ديزل لقب "ديزل" خلال عمله كحارس في ملهى ليلي في نيويورك، مستوحياً إياه من شخصيته النابضة بالحياة و الطاقة، و ساعده هذا التغيير على ترسيخ مكانته في عالم أفلام الحركة، و اليوم، يمثل هذا الاسم أحد أهم ممثلي الأفلام الناجحة.

ويعود فيلم Fast and Furious إلى المدينة، التي بدأ فيها كل شيء قبل 25 عامًا، لوس أنجلوس.

وقال النجم العالمي فين ديزل، إن القرار تم اتخاذه، بعد أن أجرى هو والنجمة العالمية جوردانا بروستر، مناقشة صادقة حول حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

ونشر فين ديزل صورة تجمعه بـ جوردانا، من أحد مشاهد السلسلة التي يظهر فيها الإثنان متعانقين، وعلق قائلاً: "الأسبوع الماضي، خلال الحرائق التي أدت إلى نزوح لوس أنجلوس... تواصلت معي أختي جوردانا وقالت... من فضلك، احصل على فيلم Universal لبقية الجزء الثاني من Fast X في لوس أنجلوس. تحتاج لوس أنجلوس إليها الآن أكثر من أي وقت مضى... لوس أنجلوس هي المكان الذي بدأ فيه تصوير فيلم Fast and Furious منذ 25 عامًا... والآن سيعود Fast أخيرًا إلى موطنه الأصلي. كل الحب".