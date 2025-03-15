شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: أنا وإيمى لدينا القدرة على الفصل بين علاقتنا كزوجين وعلاقتنا فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم حسن الرداد لـ"الخليج 365": "لدينا القدرة على الفصل أنا وإيمي ما بين علاقتنا كزوجين، وعلاقة العمل، ولكني أحب العمل معها جدا؛ لأنها تفهم جيدا في الضحك، وهناك كيميا بيننا في العمل، وفي مسلسل "عزمي وأشجان" أحيانا كنا نذهب للعمل بعد خناقة في المنزل، وكنا نصور مشاهد كوميدية أيضا، ولكن العمل كان يمنحنا فرصة للحديث وإذابة أي خلافات، وبالتالي علاقة العمل لها مردود إيجابي على الحياة الشخصية".

وعن عودة حسن وإيمي كديو في السينما، قال حسن الرداد: "لدينا مشروع سينمائي مشترك وهي لديها مشروع منفرد والحمد لله نجحنا سويا في أعمال متنوعة".

قصة مسلسل عقبال عندكوا



تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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