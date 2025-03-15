شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفجر مفاجأة لأولاد عمه بشأن ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسلسل حكيم باشا "مصطفى شعبان" استماع أولاد عمه لحديثه مع عمه نوح "أحمد فؤاد سليم"، وذلك خلال أحداث الحلقة 15، فقرر أن يفجر لهم المفاجأة بعدما علموا أن سوف يوزع عليهم الورث ولن يأخذ نصيبه، فقالوا إن بذلك سوف يتم توزيع الورث على ثلاثة، فقال لهم إن الورث سيوزع على أربعة؛ هم وياسين "ميدو عادل" شقيقهم من أبوهم، وسأل سليم والده عن صحة هذا الحديث فأكده له.

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان. أحداث مثيرة، حيث دخل حكيم باشا "مصطفى شعبان" على عمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وكشف له نيته في توزيع الورث على أبنائه، وأنه حزين بسبب الشر الذي شاهده منهم بعدما فعل كل شيء من أجلهم، وحاول عمه أن يخفف عنه ولكنه قال له أنه هو شخصياً تغير عليه بمجرد أن ظهر له ابن، فكشف له أن الضنا له معزة خاصة.

كشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث علمت برنسة" سهر الصايغ" أن غزل " دينا فؤاد" تقوم بطهي حمام محشي لحم مفروم، مما أثار غضب برنسة، وذهبت مسرعة على المطبخ وحدثت مشاجرة بينها وبين غزل انتهت برفع برنسة السكين عليها وفي تلك اللحظة دخل حكيم باشا وفض الاشتباك بينهم.

وأثناء اتفاق بحر "محمد نجاتي" مع زوجته "سارة نور" على تقسيم الورث والاتفاق على برنسة "سهر الصايغ" وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل حكيم باشا، النجم مصطفى شعبان، كان برنسة تقف وراء الباب، وصدمت عندما سمعت خيانتهم لها بإذنها، وهي في طريقها لحجرتها قابلت لومة "يارا قاسم" التي طلبت منها أن تضع يدها في يديها حتى تستحوذ على قلب حكيم، لكن لم تأخذ برنسة كلامها على محل الجد وتهكمت عليها.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا