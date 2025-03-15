شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: مسلسل عقبال عندكوا كوميديا دون لفظ أو إيحاء يخدش الحياء والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم حسن الرداد لـ"الخليج 365"، عن المنافسة في موسم دراما رمضان: "المنافسة موجودة ولابد أن يكون هناك تنافس صحي لأنه يشجع الفنان على تقديم أفضل ما عنده، وأنا سعيد بوجود كم كبير من الأعمال لأنه في النهاية هذا يعني ازدهار للصناعة وأنا أجتهد لتقديم أفضل ما لدي، وبكل تأكيد أتمنى كل النجاح لزملاء والتوفيق فيما يقدموه."

فيما علق حسن الرداد على تصدر مسلسل عقبال عندكوا قائمة الأعلى نسبة مشاهدة على منصة WATCH IT، قائلا: "سعيد بتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة والحمد لله العمل شكل عودة قوية مع إيمي سمير غانم، وهو عمل كوميدي دون إسفاف أو لفظ خارج أو إيحاء يخدش حياء الأسرة وبالتالي هو مناسب لكل أفراد الأسرة وكل الأعمار وسعيد أن مجهودنا تم تقديره بهذا الشكل".

قصة مسلسل عقبال عندكوا

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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