شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا 15.. مشهد مواجهة بين مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثًا مثيرة، حيث دخل حكيم باشا "مصطفى شعبان" على عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وكشف له نيته في توزيع الورث على أبنائه، وأنه حزين بسبب الشر الذي شاهده منهم بعدما فعل كل شيء من أجلهم، وحاول عمه أن يخفف عنه ولكنه قال له أنه هو شخصيًا تغير عليه بمجرد أن ظهر له ابن، فكشف له أن الضنا له معزة خاصة.

كشفت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث علمت برنسة" سهر الصايغ" أن غزل " دينا فؤاد" تقوم بطهي حمام محشي لحم مفروم، مما أثار غضب برنسة، وذهبت مسرعة على المطبخ وحدثت مشاجرة بينها وبين غزل انتهت برفع برنسة السكين عليها وفي تلك اللحظة دخل حكيم باشا وفض الاشتباك بينهم.

وأثناء اتفاق بحر " محمد نجاتي" مع زوجته" سارة نور" على تقسيم الورث والإتفاق على برنسة" سهر الصايغ" وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكيم باشا، النجم مصطفى شعبان، كان برنسة تقف وراء الباب، وصدمت عندما سمعت خيانتهم لها بأذنها، وهي في طريقها لحجرتها قابلت لومة" يارا قاسم" التي طلبت منها أن تضع يدها في يديها حتى تستحوذ على قلب حكيم، لكن لم تأخذ برنسة كلامها على محل الجد وتهكمت عليها.

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قامت زوجة بحر" محمد نجاتي" بتحريضه على اخته برنسة" سهر الصايغ" بألا تورث مثلهم وأن تورث كما يقول الشرع نصف الرجل، فأكد لها بحر أنها لن تورث أي شيء كما هو المعروف في الصعيد أن النساء لا تورث.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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مشهد مواجهة بين مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم