شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تاريخ الماسة كوهى نور "رمز الاستعمار" من الحلقة الأخيرة لمسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة الخامسة عشر والأخيرة إلى "أن هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، الماسة كوهى نور حقيقية!

وهى ماسة تحمل تاريخ طويل كرمز للاستعمار، تملكها حكام هندوس ومغول وإيران وأفغان وسيخ وبريطان حتى أصبحت جزء من جواهر التاج البريطاني عندما أهديت للملكة فيكتوريا كامبراطورة على الهند عان 1877".



الماسة كوهى نور

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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