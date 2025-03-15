نور إيهاب تكشف لـ رامز جلال سبب انفصالها عن خطيبها.. ما علاقة نور النبوي!

رامز جلال يسخر من نور إيهاب

نور إيهاب توضّح سبب فسخ خطوبتها

"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وكانت ضيفة الحلقة الفنانة الشابةوالتي تعرّضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنانوبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الفنانة نور إيهاب بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم، والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.وبدأت الحلقة بتقديمبشكل ساخر؛ واصفاً إياها بفنانة نجوم الألفينات؛ قائلاً: "أحدث إصدارات مصنع المواهب، نجمة من نجوم الألفينات، لسه مطلّعِتش بطاقة ومش ملاحقة على الأعمال، بتتني وتتفرد، قال إيه بقى ليها مدير أعمال".وأضاف: "اللي هيتغير علينا ويشوف نفسه هعبيه في شوال، معانا ومعاكم الممثلة النوغة الفنانة النونّة حلم المراهقين والشباب نور إيهاب".يمكنك قراءة.. ريم مصطفى تكشف عن مواصفات فتى أحلامها في رامز إيلون مصروخلال الحلقة وجّه الفنان رامز جلال لنور إيهاب سؤالاً حول سبب انفصالها عن خطيبها نور بدر، وهل للفنان نور النبوي دخل في الأمر؟ لتؤكد نور إيهاب أن فسخ خطوبتها ليس له أيّة علاقة بنور النبوي، وأنها السبب في فسخ الخطوبة، وأن نور النبوي صديق ليس أكثر. قائلة: "أنا اللي فسخت الخطوبة ومش بسبب نور النبوي".يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.يمكنكِ متابعة هذا ما قالته هنا الزاهد بعد حلقة أحمد فهمي في رامز إيلون مصر: تعليقها صادملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».