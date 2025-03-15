فيديو طريف يجمع هالة صدقي بمحمد الشرنوبي من كواليس إش إش: حالة غيظ من محمد سامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - شاركت الفنانة هالة صدقي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ فيديو طريف جمعها بالفنان محمد الشرنوبي من كواليس مسلسلهما الرمضاني "إش إش".

هالة صدقي مع محمد الشرنوبي من كواليس إش إش: 16 ساعة متواصل

نشرت الفنانة هالة صدقي من خلال حسابها على "إنستغرام"، فيديو طريف جمعها بالنجم محمد الشرنوبي من كواليس مسلسل "إش إش"، وظهر الثنائي وهما يقفان في شرفة المنزل، ويوجه الشرنوبي سؤالًا لهالة صدقي قائلًا: "أستاذة هالة إحنا هنعمل ايه في اللي بيتجوزوا تحت دول، لترد عليه قائلة: "أنا باكل بلح وهنضربهم بالنواه" ليكمل الشرنوبي: "والله العظيم ما هنسيبهم".

وعلقت هالة صدقي على الفيديو قائلة: "هو احنا كنا بناكل إيه .. بلح علشان يدينا طاقة وكان بقالنا بنشتغل 16ساعة متواصل ففي حالة تبلد عاطفي، وحالة الغيظ كانت من محمد سامي مش من جواز إش إش ورجب أبدًا".

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مسلسل "إش إش"

يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.

وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.



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