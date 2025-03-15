بالتزامن مع نجاح قلبي ومفتاحه.. آسر ياسين يكشف كواليس عودة مي عز الدين للتمثيل بعد وفاة والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - أشاد الفنان آسر ياسين وعبر عن سعادته بالتعاون مع النجمة مي عز الدين في مسلسلهما الرمضاني "قلبي ومفتاحه"، مؤكدًا أنها كانت تحتاج العودة إلى التمثيل من أجل تجاوز المحنة التي مرت بها بعد وفاة والدتها.
كما كشف عن كواليس المسلسل وخاصة بعد المحنة التي مرت بها الفنانة مي عز الدين بموت والدتها قائلًا: "مي فنانة أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي والمهني، ودائمًا عند مقابلاتنا في أي مناسبات عامة دائمًا كانت تشيد بشغلي وأنا بحترم دا جدًا".
وأكمل آسر ياسين: "عندما توفقنا بوجود مي معانا في المسلسل، أنا كنت شايف أن دا بنسبة لها ممكن أن يكون نوع من العلاج أنها تنزل تشتغل، وتشغل نفسها وتخرج عن الظروف التي تمر بها، وهي شجاعة أنها تعمل خطوة زي دي".
يمكنكم متابعة مي عز الدين تكشف نصيحة ياسمين عبد العزيز لتجاوز أزمة رحيل والدتها
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
آسر ياسين يتحدث عن تعاونه مع مي عز الدينحل الفنان آسر ياسين ضيفًا لبرنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر آثير إذاعة "راديو 9090"، وخلال الحلقة تحدث عن تعاونه مع النجمة مي عز الدين، قائلًا: "مبسوط جدًا بالكيميا اللي بينا، مي متواضعة جدًا ورقيقة وبنى آدمة أصلية".
كما كشف عن كواليس المسلسل وخاصة بعد المحنة التي مرت بها الفنانة مي عز الدين بموت والدتها قائلًا: "مي فنانة أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي والمهني، ودائمًا عند مقابلاتنا في أي مناسبات عامة دائمًا كانت تشيد بشغلي وأنا بحترم دا جدًا".
وأكمل آسر ياسين: "عندما توفقنا بوجود مي معانا في المسلسل، أنا كنت شايف أن دا بنسبة لها ممكن أن يكون نوع من العلاج أنها تنزل تشتغل، وتشغل نفسها وتخرج عن الظروف التي تمر بها، وهي شجاعة أنها تعمل خطوة زي دي".
View this post on Instagram
A post shared by Fatma Mostafa (@fatmamostafaofficial)
يمكنكم متابعة مي عز الدين تكشف نصيحة ياسمين عبد العزيز لتجاوز أزمة رحيل والدتها
تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».