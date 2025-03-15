ولد أم بنت.. ماذا تتمنى إيمي سمير غانم أن يكون مولودها القادم؟

إيمي سمير غانم تنتظر مولودًا جديدًا

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"عقبال عندكوا" أحدث أعمال إيمي سمير غانم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - كشفت الفنانةلأول مرة، انتظارها مولودًا جديدًا، متمنية أن يكون بكامل صحته ومعافى، دون الاهتمام بنوع المولود.حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة برنامج "شطرنج" المذاع على قناة "دبي"؛ وخلال الحلقة أكدت حملها بمولودها الثاني، وتحدثت عن مولودها المنتظر، وعن ما تتمناه من حيث نوع الجنين سواء ولد أو بنت؛ مؤكدة أنها لا تفكر بهذه الطريقة ولا تتمنى سوى أن يكون مولودها الجديد بكامل صحته فقط.حيث قالت إيمي: "نوع المولود دي حاجة بتاعة ربنا، فيه ناس بتفكر في دا، بس أنا بحس أن ربنا يرزقنا بأي حاجة سليمة إحنا راضيين الحمد لله، سواء ولد أو بنت كله حلو المهم يبقى سليم ومعافى، غير كدا مش فارق معايا خالص".موضحة إلا أن هناك الكثير من الرجال الذين يفضلون إنجاب الذكور على عكس السيدات، ولكنها لا تفكر في الأمر بهذه الطريقة.من جانبه أكد الفنان حسن الرداد أنه تم تصوير مشاهد مسلسل "عقبال عندكوا" خلال فترة حمل زوجته إيمي، وشكَّل هذا الأمر إجهاداً على إيمى بشكلٍ ملحوظ، لكنها كانت تتحامل على نفسها من أجل العمل.وكشف الرداد أنه حتى الآن لا يعرف نوع المولود، وقال إنه إذا كان المولود بنتاً؛ ستكون "فادية" على اسم والدته، أما إذا كان ولداً؛ فسيترك الاختيار لإيمي، موضحاً أنه لن يعترض إذا اختارت اسم "سمير" نسبة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم.يمكنكم متابعة محمد ثروت يكشف مفاجآة عن مسلسل عقبال عندكوا.. ما علاقة دنيا سمير غانم؟يظهرفي مسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.وتعودبمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».