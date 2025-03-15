حنة تعود من الموت والحاجة شديدة تستغل الموقف.. أحداث الحلقة 15 من العتاولة 2

"نصار" يندم على ما فعله مع "حنة" ويبحث عن ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الخامسة عشرة من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ، باسم سمرة، زينة.وبدأت أحداث الحلقة عقب معرفة "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بوفاة طليقته "حنة"، حيث ذهب إلى إحدى المستشفيات للتعرف على جثة "حنة" وهو في حالة من الندم على ما فعله معها، فيما ظل يسأل عن مكان ابنته ليخبره ضابط الشرطة بأنهم لم يجدوها حتى الآن.وعلى جانب آخر تضاربت الآراء حول استمرار خطة "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده والتي تهدف من خلالها لتدمير عائلة العتاولة، إلا أنها أكدت بأن وفاة "حنة" وكل ما يحدث يهدف إلى نجاح الخطة.فيما شهدت أحداث الحلقة محاولة "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين بجانب "نصار" بفترة حزنه، إلا أنه يشك فيها بأنها من قامت بقتل "حنة" ليتهجم عليها ويضربها.وعلى جانب آخر يذهب "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة إلى منطقة العتاولة ويُقابل نصار ولا يهتم بما حدث ويواجهه بسرقة الآثار، ويفتعل معه مُشاجرة، وعلى جانب آخر يتم المواجهة بين كل من "خضر، نصار" للحديث عن بيع قطع الآثار التي قاما بسرقتها.

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عودة "حنة" من الموت والتوعد بالانتقام

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

وانتهت أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "العتاولة 2" بظهور "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة مرة أخرى خلال العزاء الذي أقامه "نصار" لوفاتها، وتبدأ في مواجهته بأنه من تركها هي وابنتها وتتوعد بأنها ستنتقم من كل من تعرض لها يومًا ما.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».