في الحلقة الأولى من عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تهدي العمل لوالديها وتلجأ لحيلة غريبة في الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل النجمة دنيا سمير غانم "عايشة الدور" وذلك على قناة " on دراما"؛ وقد حرصت دنيا على إهداء العمل لروح والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز .

دنيا سمير غانم تهدي مسلسل "عايشة الدور" لوالديها

في بداية الحلقة، يبدأ تتر المسلسل بإهداء من فريق العمل لروح النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث قالوا: "إهداء إلى من أسعدونا وسيظلوا في قلوبنا إلى الأبد .. أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم والنجمة المبدعة دلال عبدالعزيز".

إهداء المسلسل للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز - الصورة من ستوري دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تنتحل شخصية ابنة شقيقتها

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "عايشة الدور" حول "عايشة" المطلقة والأم لطفلين "عمر وكارما"، والتي تشعر بالكثير من اليأس والاكتئاب وفقدان الشغف بالحياة، وتعاني من عدم تذكر أحد ليوم ميلادها سوى البنك الذي أرسل رسالة لها، كما أرسل لها صاحب الشقة أن الإيجار سيزيد الشهر المقبل 20٪؜ لتطلب منه إرسال الرسالة إلى والد أولادها وليس لها.

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وخلال الحلقة أيضًا تطلب منها ابنة شقيقتها "فاطيمة" أن تذهب للجامعة الخاصة بها حتى تقدم لها طلب بعدم حضور المحاضرات بسبب سفرها خارج مصر، تذهب عايشة بالفعل للجامعة لتقدم لها الطلب، ولكنها أثناء انتظارها للدكتورة التي تقوم باستلام الطلب منها، تجلس في أحد مدرجات الجامعة، لتشعر بالنعاس وتحرص إحدى الطالبات على إيقاظها حتى لا يلاحظ الدكتور الذي يشرح في المحاضرة، ثم تذهب للقاء الدكتورة التي ستقوم بتقديم الطلب لها، وعندما ترفض استلام الطلب من أحد غير الطالبة، تلجأ عايشة لتقمص شخصية ابنة أختها حتى تستطيع إنجاز الطلب.

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مسلسل "عايشة الدور"

يعرض مسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، وتدور الأحداث حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.



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