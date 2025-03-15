ثراء جبيل تتحدث عن مشاركتها في العتاولة 2 وكيف ترى نقد السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 10:20 مساءً - تُشارك الفنانة ثراء جبيل بموسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "العتاولة 2" حيث جسدت شخصية "جيجي" زوجة "خضر" والذي جسد شخصيته الفنان طارق لطفي خلال أحداث المسلسل.
وأضافت الفنانة ثراء جبيل بأن الفنانة نهى عابدين قد حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بتجسيدها لشخصية "ديحة" ومازال صدى تلك الشخصية موجودًا لدى الجمهور حتى الآن، حيث أن الفنانة نهى عابدين قدمتها ببراعة شديدة، ولديها قبول كبير لدى الجمهور، وذلك خلال لقائها مع "القاهرة اليوم".
وخلال حديثها أكدت الفنانة ثراء جبيل بأن المسلسلات هي أعمال فنية ودومًا يوجد بها آراء، والناس تُشاهدها وتقيمها، وبالطبع ذلك يؤثر على الفنان ولكنها مؤمنة دومًا أن العدل موجود.
يمكنك قراءة.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهور
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ثراء جبيل تؤكد بأنها تخوفت من المقارنة مع نهى عابدينوقد أكدت الفنانة ثراء جبيل خلال حديثها بأنها تخوفت من المُقارنة بينها وبين الفنانة نهى عابدين، والتي جسدت شخصية "ديحة" حبيبة "خضر" خلال أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة"، مؤكدة بأن شخصية "جيجي" تختلف بشكل كامل عن شخصية "ديحة" في الجزء الأول وليست امتدادًا لها.
وأضافت الفنانة ثراء جبيل بأن الفنانة نهى عابدين قد حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بتجسيدها لشخصية "ديحة" ومازال صدى تلك الشخصية موجودًا لدى الجمهور حتى الآن، حيث أن الفنانة نهى عابدين قدمتها ببراعة شديدة، ولديها قبول كبير لدى الجمهور، وذلك خلال لقائها مع "القاهرة اليوم".
View this post on Instagram
A post shared by Alfa TV Network (@alfatvnetwork)
ثراء جبيل ترى أن اختلاف الأذواق الفنية أمر طبيعيوعن نقد الجمهور للمسلسل والآراء السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الفنانة ثراء جبيل: بأنها قد تشعر بالضيق للآراء السلبية، ولكن مهنة التمثيل تُعلم الفنان الصبر، وأضافت: بأن الفن أذواق فلا يوجد مُقارنة بين عمل جيد وآخر غير جيد، فهناك من يراه جيدًا وآخر لا، وذلك هو الفن.
وخلال حديثها أكدت الفنانة ثراء جبيل بأن المسلسلات هي أعمال فنية ودومًا يوجد بها آراء، والناس تُشاهدها وتقيمها، وبالطبع ذلك يؤثر على الفنان ولكنها مؤمنة دومًا أن العدل موجود.
يمكنك قراءة.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهور
مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن موسم دراما رمضان 2025 يشهد عرض الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة" والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».