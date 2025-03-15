كيم كارداشيان تشارك لحظات رومنسية مع "روبوت" والجمهور يتساءل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها من احدث جلسة تصوير خاصة، أثارت الجدل بسببها، حيث ظهرت فيها و كأنها في حالة حب مع رجل آلي، بالإضافة إلى الإطلالات الجريئة التي غستعرضت من خلالها رشاقة جسمها، كما و ظهرت في إحدى الصور و هي مستلقية إلى جانب الروبوت، ليتفاعل معها الجمهو من خلال التعليقات متسائلين عن سبب فعل كيم لهذه الأشياء الغريبة.



و في وقت سابق، لمحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إلى احتمال دخولها القفص الذهبي للمرة الرابعة.

وطرحت كيم خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها الواقعي The Kardashians، تساؤلا لافتا حول خاتم خطوبتها المستقبلي قائلة: "أتساءل عن شكل خاتم خطوبتي القادم؟ ليكون خاتم خطوبتي النهائي والأخير"، ما اعتبره البعض إشارة غير مباشرة إلى احتمال زواجها مجددا.

يذكر أن كيم كانت قد كشفت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها تواعد شخصا ما "سرا" دون الكشف عن هويته، إذ قالت خلال إحدى حلقات برنامجها: "كنت أنوي البقاء عزباء. كنت أكذب عليكم تماماً".

