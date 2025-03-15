ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، جمعتها بمصممة الازياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، و ذلك بعد إعلان الاخيرة عن تنحيها من منصبها كرئيسة قسم الإبداع في Versace، معلقةً على المنشور برسالة تقدير لما فعلته خلال مسيرتها بالقول: "كان جياني ليفخر بيك كثيرًا.
يا لها من رحلة رائعة! أنتِ قوية، مرنة، قوية، وموهوبة، وأنا سعيدة جدًا بمعرفتي بكِ على مر السنين. لقد كانت رحلتنا معًا والصداقة التي كونّاها رائعة. أعلم أن هذا الفصل القادم سيكون مليئًا بالحب والسعادة والصداقة... وأيًا كان ما تطمحين إليه. أنا دائمًا هنا من أجلكِ".
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز برسالة حب و تقدير لـ دوناتيلا فيرساتشي بعد تنحيها عن منصبها في Versace لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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