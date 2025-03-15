ميرنا وليد - بيروت - كان تشاك فيني، المولود عام 1931، فاعل خير يؤمن بأهمية العطاء في الحياة، و شارك في تأسيس شركة Duty Free Shoppers، التي جعلته مليارديرًا.
ومع ذلك، بدلًا من عيش حياة فارهة، تبرع تشاك بالسر بمعظم ثروته من خلال مؤسسته "The Atlantic Philanthropies"، و كان تركيز مساهماته بشكل أساسي على التعليم والرعاية الصحية وحقوق الإنسان.
و عند وفاته في عام 2023، كان فيني قد تبرع بأكثر من 8 مليارات دولار، مما أثر على مؤسسات مثل جامعة كورنيل وجامعات في أيرلندا، وقد أكسبه أسلوب حياته المتواضع وتفانيه في العمل الخيري شهرة واسعة كواحد من أكثر الشخصيات سخاءً في التاريخ، ليموت و ثروته لا تتجاوز الـ 2 مليون دولار، بعد أن تبرع بـ 99 % منها.
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