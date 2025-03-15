أصالة تضج أناقة وأنوثة بلوك زهري خيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة السورية أصالة الجمهور بإطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاصن حيث ظرهت بلوك بغاية الاناقة و الرقي، فكانت ترتدي توب باللون الزهري ذات تصميمي مميز، مع سروال واسع زهري شيك، و عباءة زيهرية زينت بالزخرفات الشيك، و غعتمدت لشعرها نسريحة تناسب الغطلالةـ مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لخالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة.

وظهر خالد في مقطع الفيديو وهو يراقص جدته السيدة عزيزة الحلبي، والدة أصالة، على صوت والدته التي كانت تؤدي إحدى أغنياتها في الحفل الذي أحيته مؤخرا في مصر.

وخلال الحفل، ظهرت أصالة سعيدة بحضور عائلتها، ومن بينهم ابنتها شام الذهبي، كما رقصت أصالة مع حفيدتها.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لهذه العائلة، كما أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع بين والدة أصالة وأحفادها.

