بعد الحكم عليها بالسجن روان بن حسين "اللهم إجمعني بإبنتي"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة روان بن حسين صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، كتب فيها: "اللهم ياجامع الناس في يوم لا ريب فيه إجمعني بإبنتي"، و ذلك بعد قضية توقيفها في دبي من قبل الأجهزة الأمنية، وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت بأعمال شغب، بالإضافة إلى إحتمال نزع حضانة إبنتها منها.



و كانت قد قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس الإثنين، بحبس الفاشينيستا روان بن حسين لمدة ستة أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، مع إبعادها عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وجاء الحكم بعد توقيف روان من قبل الأجهزة الأمنية، وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت بأعمال شغب.

وبحسب التحقيقات، فقد اعتدت روان على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وقررت النياء العامة في دبي آنذاك، إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وأكدت الجهات القضائية أن "كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".

