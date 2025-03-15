شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 1.. تحية لروح الراحل صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل عايشة الدور الحلقة 1، تقديم ماجد القلعي والد دنيا سمير غانم "عايشة" التحية للراحل صلاح السعدني في شخصية العمدة، حيث يجسد ماجد دور والد دنيا وهو فنان معتزل ويحب تقليد الشخصيات المختلفة ومنها صلاح السعدني ونجوم مسلسل ليالي الحلمية.

تعيش عايشة في شقة أمام شقة والدها ويجسده ماجد القلعي وزوجة أبيها رحاب الجمل، لهتها الحياة وتربية أولادها عن استكمال تعليمها الجامعي وأحلامها في مجال التمثيل.

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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