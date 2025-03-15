شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي.. نجاتي يقتحم منزل سها ويطالبها بإعادة الألماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، التي تعرض ضمن موسم رمضان 2025، اقتحام نجاتى لمنزل سها "نيللي كريم" ليطالبها بإعادة الألماس الذي سرقته شقيقتها وقامت بتطريزه في فستان الرقص الخاص بها، وسرعان ما نشبت مشاجرة بينهما.

وانتقلت الأحداث إلى بروفة الرقص النهائية الخاصة بالنجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء"، التي نجحت في إتمامها بشكل كبير مع خطيبها السابق، لتعود الأحداث مرة أخرى إلى منزل سها وهشام لتصارحه بكل التفاصيل والكواليس بداية من قتلهم لـ ربيع وانتقام نجلاء منهم واحدة تلو الأخرى.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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نجاتي يقتحم منزل سها نجاتي يقتحم منزل سها



الحلقة الخامسة عشر