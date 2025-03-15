شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب: ياسمين عبد العزيز تمتلك مفاتيح النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل موسم رمضانى تفاجئنا النجمة ياسمين عبد العزيز بفكرة جديدة وشخصية من واقع الشارع المصرى، لتقدم لنا مسلسل به جرعة رومانسية وانسانية، يجمع لم أفراد الأسرة المصرية بعيدا عن الاسفاف والايحاءات، لنستمتع ونتابع حدوتة درامية بسيطة ومشوقة، ووصلت لدرجة احتفرفت بها إدراك أمزجة المشاهد فتقدمه له ما يعجبه دون ابتذال، وهذا هو الذكاء الفني لنجمة شربت من إبداع أساتذة كبار نشأت فنيا وسط أعمالهم مثل سميرة أحمد ويوسف شعبان وغيرهم .



في الموسم الدرامي الحالي تألقت النجمة ياسمين عبدالعزيز وتستمر نجاحها في مسلسل وتقابل حبيب، وتنضم لقائمة الأعمال الرومانسية كما عودتنا، والتي بدأتها في الموسمين السابقين وتصدرت بها التريند أيضا عبارات لا تزال في أذهان المشاهدين.



ياسمين قدمت خلال مسلسل وتقابل حبيب بشخصية ليل الحسينى المرأة التي تعرضت للخيانة من زوجها النجم خالد سليم، وتتعرض دائما للظلم من حماتها الشخصية التي تجسدها النجمة أنوشكا، والداعم الوحيد لها النجم كريم فهمي الذى يقف دائما في صفها، لتجسد دورها بكل سلاسة وبساطة للحفاظ على بناتها التي تعتبرهم كل شيء في حياتها بعد طلاقها .

ياسمين عبد العزيز تحدت نفسها وظهرت فى دراما رمضان إلى وقتنا هذا 15 يوما فى كل بيت.. ياسمين قررت الوقوف بطولها وتحمل ابتسامتها ورومانسيتها وخفة ظلها المعتادة وفريق يعتمد عليها فى حصد بعض المشاهدات من تورتة الشهر الكريم الدسمة دراميا.



ياسمين عبد العزيز نجمة تمتلك كل مفاتيح النجومية، وفي كل أعمالها نجدها تدعم عملها بدعائم قوية تثبت أركانه من خلال اختيار حدوتة لأن أصل الدراما هي الحدوتة هي القصة المسلسلة، كما أنها وفقت في اختيارها لمخرج واعد منحها فرصة التألق معها في مسلسل رمضاني وهو المخرج محمد الخبيرى، وقدم لنا صورة جميلة، وأحدث في العمل إيقاعا سريعا بحركة ممثلين وحركة كاميرا ومونتاج وغيرها من أدوات المخرج في خلق عمل متكامل أبرز من خلاله النسق الجمالي للمنتج في نطاق جوهر رسالة العمل، بالإضافة إلى سيناريست شاطر بحجم عمرو محمود ياسين الذى يقدم لنا سيناريو كامل بكل مفرداته وجماله، جعل من العمل يستحق الحصان الرابح في موسم رمضان، بالإضافة أيضا مشاركة نجوم كبار فى العمل منهم كريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا، وأنوشكا وصلاح عبدالله وغيرهم بكثير، والذين أدوا دورهم بتميز.

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