شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي.. ناهد وفرحات يستوفيان أوراق تبني طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، التى تعرض ضمن موسم رمضان 2025، بمشهد جمع بين روبي "أحلام" و"صديق" صاحب الدولارات حيث نشبت بينهما بداية علاقة عاطفية حيث ذهب الثنائي لتناول حمص الشام على ضفاف النيل مجددًا، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى استيفاء أوراق تبني الطفل للنجم حاتم صلاح "فرحات" وزوجته كندة علوش "ناهد".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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