شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. سارة نور تحرض زوجها محمد نجاتي على أخته برنسة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قامت زوجة بحر "محمد نجاتي" بتحريضه على أخته برنسة "سهر الصايغ" بألا تورث مثلهم وأن تورث كما يقول الشرع نصف الرجل، فأكد لها بحر أنها لن تورث أي شيء كما هو المعروف في الصعيد أن النساء لا تورث.

انتهت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بحوار دار بين حكيم باشا والجارحي كبير المطاريد، الذي نصحه بتوخي الحذر من كل من حوله، حتى ابنه شنب الذي يعتبر يده اليمين، ففزع حكيم، وقال له انه اقرب شخص لديه، فأكد له كبير المطاريد أنه لم يرى عليه شيئياً ولكن لابد أن يتوخى الحذر من أي شخص فهو لم يعرف من أين تأتي له ضربة الخيانة.

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث دخلت برنسة" سهر الصايغ"، على غزل" دينا فؤاد" وبدأت مشادة كلامية بينهم، وسألتها برنسة عن سبب خروجها من طوعها، فقالت لها غزل أنها السبب بعدما أتهمتها بالسرقة، وهنا قامت برنسة بخنقها وهددتها أنها سترى منها أيام سوداء، بينما غزل هددتها بحكيم أنه لو دخل عليهم ورأها تهين زوجته سيقتلها.

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب حكيم باشا، لوالده" أحمد صادق " في منزله المتواضع، فوجده قد ترك الباب مفتوح فاستغرب كيف لا يشعر بالخوف، فأكد له والده أنه هو من يشعر بالخوف، ونصحه أن يترك القصر لأولاد عمه، ويترك لهم المال أيضاً، ويأتي ليعيش مع أبوه في منزله، ويربي ابنه بالحلال، ولكن رفض حكيم ذلك.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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