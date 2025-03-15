شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 15 مسلسل وتقابل حبيب.. رحلة نيكول سابا إلى لندن وخيانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث أظهرت الحلقة عددًا من الأسرار الخفية في حياة عائلة أبو العزم وعدد من الأحداث المثيرة.

تبدأ الأحداث بتحريض "رقية – نيكول سابا"، "يوسف" على عدم الخروج وراء "فارس" بعد تقديم استقالته وخروجه من المكتب حتى تتخلص منه وإذا عاد يعود وهو في حجمه الطبيعي.

تعود "رقية" من السفر ومع ابنها وابن يوسف "كريم" من أجل الاستقرار بينهما في فيلا أبو العزم من أجل استكمال سيطرتها داخل العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، ويكتشف يوسف تصوير نجله فيديو لرقية مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة.

وهدد الفنان صلاح عبد الله نجله الفنان كريم فهمى، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب، وأبلغه أنه من الممكن أن ينتقم منه أو يفعل معه مثلما فعل أجداده من أبنائهم، بسبب عدم طوعه له ومعارضته في كل شيء .

وحاولت الفنانة انجي كيوان خلال الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب التقرب من كريم فهمى خلال رحلته إلى الجونة، وسافرت من أجله على أمل أن يقع في حبها .

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز بإستقالة كريم فهمى من الشركة التي يعمل بها، الأمر الذى أغضب شقيقه خالد سليم، كذلك تفاجأ والده الفنان صلاح عبد الله بموضوع الاستقالة .

يعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC فى تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك فى صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل فى معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025