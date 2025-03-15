شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي.. نجلاء تنجح في بروفة رقصها النهائية وتسافر للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، ضمن موسم رمضان 2025، انتقال كل من الأشقاء إلى مسرح العرض الأخير لشقيقتهن "نجلاء" حيث ذهب كل من سها وناهد وأحلام إلى المسرح لملاقاة شقيقتهن وإقناعها بإعادة الدولارات والألماس التي سرقتها، حيث يتفاجئن بأن فرحات من قام بسرقة الفستان والألماس وسرعان ما تتم إعادته ويتم تطريز الفستان مرة أخرى بالألماس، لتقوم بالرقص بالفستان المرصع بالألماس وتنجح في تأدية بروفتها النهائية، وتنجح في التأهل للسفر بعد تغلبها على منافستها.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



فرحات يسرق الفستان

