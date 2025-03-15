شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ15 من مسلسل إخواتي.. عرض أغنيتين صباح الخير يا مولاتي ومن حبي فيك يا جاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، التي تعرض ضمن موسم رمضان 2025، أغنيتين تم تشغيلهما في الحلقة الأخيرة وكانت الأولى هي أغنية "صباح الخير يا مولاتى" للنجمة سعاد حسني، والتي استقبلها بها فرحات لزوجته ناهد بعد استيفائه لأوراق التبني، وأغنية "من حبى فيك يا جارى" للنجمة حورية حسن والتي رقصت عليا نجلاء في بروفتها الأخيرة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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