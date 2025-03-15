شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 1.. فاطيما تطلب من خالتها عايشة الاعتذار للجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت فاطيما خلال أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، وهى فى أمريكا من خالتها عايشة "دنيا سمير غانم" أن تذهب إلى جامعتها فى القاهرة والتى قدمت فيها أن تعتذر لهم وتقول أى حجة حتى تأتى لأن وصل لها إنذار بالفصل، ووعدتها عائشة بأنها سوف تفعل ذلك.

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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