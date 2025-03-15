شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15.. صلاح عبد الله يهدد كريم فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الفنان صلاح عبد الله نجله الفنان كريم فهمى، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب، وأبلغه أنه من الممكن أن ينتقم منه أو يفعل معه مثلما فعل أجداده مع أبنائهم، بسبب عدم طوعه له ومعارضته في كل شيء.

وحاولت الفنانة إنجي كيوان خلال الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب التقرب من كريم فهمى خلال رحلته إلى الجونة، وسافرت من أجله على أمل أن يقع في حبها.

خلال عودة نيكول سابا من لندن مع ابنها، يكتشف زوجها خالد سليم تصوير فيديو لها على موبيل ابنها مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة، الأمر الذى صدمه وجعله في حالة ذهول .

وشهدت الحلقة تحريض نيكول سابا زوجها على عدم الخروج وراء كريم فهمى بعد تقديم استقالته وخروجه من المكتب، حتى تتخلص منه، وإذا عاد يعود وهو في حجمه الطبيعي.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز بإستقالة كريم فهمى من الشركة التي يعمل بها، الأمر الذى أغضب شقيقه خالد سليم، كذلك تفاجأ والده الفنان صلاح عبد الله بموضوع الاستقالة .

يعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC فى تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك فى صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل فى معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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