شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 15 من مسلسل إخواتي.. تفوق أطفال أحلام في المدرسة وترقية هشام في عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، بمشهد وصول النجمة نيللي كريم "سها" إلى طبيبة نفسية لتحكي لها تفاصيل مشاكلها ونجاحات أشقائها وما وصلوا اليه، بينما انتقلت الإحداث إلى هشام وتحقيقه لنجاحات كبيرة في عمله وافتتاحه عدد من المقابر الفرعونية كما يحب أن يعمل.

كما انتقلت الإحداث إلى فشل محاولات "ناهد – كندة علوش" وزوجها "فرحات – حاتم صلاح" في تبني الطفل، وانتقال ناهد للعمل في دار أيتام وعودة فرحات للعمل "تربي" في المقابر مرة أخرى، بينما انتقلت الأحداث إلى نجاح روبي في تربية اطفالها وتوفقهم في المدرسة الجديدة، واستمرار عملها سائقة على سيارتها الخاصة، وظهرت "نيللي كريم" في كادر وهي بملامح جديدة بالكامل بعد إدمانها عمليات التجميل.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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احلام واطفالها في المدرسة الجديدة



تغيير ملامح نيللي كريم



روبي في الحلقة الأخيرة