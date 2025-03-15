شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: لست ضد المهرجانات و"حمو بيكا كان بيقدم أغانى وحشة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر أمير طعيمة، أنه اعترض على وضع شركة روتانا لوجو خاص بها على إحدى أغاني حمو بيكا، موضحًا أنه لم يكن ضد المهرجانات بشكل عام، إلا أنه وجد أن بعض الأغاني في ذلك الوقت كانت تحتوي على كلمات غير أخلاقية.

وأضاف أمير طعيمة، خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناتي سي بي سي القاهرة والناس، أنه اتخذ قرارًا بعدم مهاجمة أي نوع موسيقي جديد، مشيرًا إلى أنه واجه نفس التحديات في بداياته، موضحًا أنه أخذ عهد على نفسه بعدم مهاجمة أي نوع من الموسيقى حال وجود جمهور لها، قائلًا: "أنا بسيب الجمهور هو اللي يحكم".

وأشار إلى أن اعتراضه على حمو بيكا جاء بسبب الكلمات غير اللائقة التي كانت تُقدم في بعض أغانيه، خاصة في بداياته، متابعًا: "في الوقت ده، كان لسه معروف جديد، والناس بتدور وراه، لكن أغانيه وقتها كانت وحشة جدًا، وكلماتها غير أخلاقية تمامًا"، منوهًا بأنه تحدث مع بعض الأشخاص في روتانا، مؤكدًا أن شركة بحجم روتانا يجب أن تحافظ على مستوى معين من المحتوى.