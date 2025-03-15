شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما فرحونا.. الجمهور يودع مسلسلات إخواتي وقلبي ومفتاحه والنص وجودر والان مع تفاصيل الخبر

يودع اليوم السبت جمهور موسم رمضان 2025، عددًا من المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الموسم ومنها مسلسل جودر2 وقلبي ومفتاحه، وإخواتي، وعقبال عندكوا والنص، مسلسل أثينا.

تميز إيقاع هذه المسلسلات بالتوازن وعدم وجود مط وتطويل، وجذبت منذ حلقاتها الأولى اهتمام المشاهد، خصوصًا مع تعاقب أحداثها، وأيضًا تنوعها الشديد لترضي مختلف الأذواق، خصوصًا أنها تضمنت أعمال تناقش قضايا مهمة، بعضها يتم طرحه دراميًا على شاشة التليفزيون للمرة الأولى، وأيضًا مع وجود وافر للكوميديا.

الموسم الدرامي الرمضاني في نصف الأول، شهد عود إيمي سمير غانم إلى جمهورها بعد غياب طويل، وأيضا حضور للمواهب الشابة طه دسوقي وأحمد مالك في تجربة درامية ثرية نالت استحسان الجمهور والنقاد، وكذلك مواصلة أكرم حسني التألق كعادته في دراما رمضان، إلى جانب وجود الدراما العائلية الكوميدية، وحضور قوي للبطولة النسائية الجماعية فى مشهد غاب كثيرا عن الدراما المصرية منذ سنوات.

تميزت دراما النصف الأول من رمضان أيضًا بوجود العديد من القصص المختلفة، تنافست فيما بينها على جذب اهتمام الجمهور، وحضرت الرومانسية بقوة أيضا في بعض الأعمال، وكذلك حذرت أخرى من قضايا ومشكلات مجتمعية مهمة.



مسلسلات رمضان



مسلسلات النصف الثاني من رمضان



الجمهور يودع مسلسلات إخواتي وقلبي ومفتاحه والنص وجودر