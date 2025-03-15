شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 1.. غناء دنيا سمير غانم والاستعراضات المبهرة تسيطر على تتر العمل والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل عايشة الدور الحلقة 1، غناء دنيا سمير غانم أغنية التتر بعنوان أصحى يا نايم وهي الأغنية التي تناقش دور الأم وصعوبة حياتها ما بين تربية الأولاد ومذاكرتهم، ودفن أحلام الأم في مقابل تحمل مسئولية أسرتها بالكامل، وهي من ألحان عمر مصطفي وكلمات أيمن بهجت قمر.

وشهد التتر أيضًا تقديم دنيا سمير غانم استعراضات غنائية، لافتة تعيد ذكريات رمضان مع الفوازير والاستعراضات.

فيما شهد المسلسل إهداء صناعه العمل لروح الراحل أسطورية الكوميدية سمير غانم والراحلة المبدعة دلال عبد العزيز، تقديرًا لمسيرتهما الفنية المبدعة

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسل عايشة الدور