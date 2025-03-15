شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 1 .. دنيا سمير غانم حزينة لنسيان أولادها عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، الذى يعرض على قناة ON ، بمحاوله عايشة "دنيا سمير غانم" أكثر من مرة أن يستيقظ أولادها عمر وكارما سريعا لارتداء ملابس المدرسة ولكنهما لم يسمعا كلامها لتنفعل عليهما وتعنفهما بصوت عالٍ.

ولم يتذكر أحد من أولادها يوم عيد ميلادها إلا البنك وأرسل رسالة لها، كما أرسل لها صاحب الشقة أن الإيجار سيزيد الشهر المقبل 20٪؜ لتطلب منه إرسال الرسالة إلى والد أولادها وليس لها.



مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر..

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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