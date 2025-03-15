شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15.. كريم فهمى يخبر والده باستقالته من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز استقالة كريم فهمى من الشركة التي يعمل بها، الأمر الذى أغضب شقيقه خالد سليم، كذلك أخبر والده الفنان صلاح عبد الله بموضوع الاستقالة.

يعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC فى تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك فى صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل فى معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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