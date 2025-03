شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات لسه مكملة لآخر رمضان.. منها حكيم باشا وفهد البطل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل 4 مسلسلات رحلتها مع الجمهور فى رمضان حتى نهاية الشهر الكريم، وهي مسلسل فهد البطل والذي يعرض على قناة ON في الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

ويعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحاً والإعادة الثانية 3 مساء، وعلى CBC دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحا، والإعادة الثانية 6 صباحا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحا.

ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، و1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

فيما يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

فيما يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، أما على قناة CBC دراما يعرض 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، أما على DMC دراما يعرض الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.





